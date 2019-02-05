/ Смерть трех детей в копейской больнице проанализировали на врачебном собрании

Медицинское сообщество проводит анализ каждого трагического случая.

Южноуральские врачи собрались на семинаре, чтобы проанализировать и разобрать три случая смерти детей в больнице Потанино. Они были зафиксированы в декабре и январе. Участие в обсуждении приняли более 616 специалистов со всей области.

На подобные случаи мы реагируем очень остро и болезненно, анализируем, чтобы они не повторялись. Проводим обучающие семинары, формируем программы профессионального дополнительного образования. — рассказал сайту «Первый областной» ректор Южно-Уральского государственного медицинского университета Илья Волчегорский.

Также он отмечает, что, несмотря на квалификацию, врач может допустить ошибку.

Врачебная деятельность основывается на анализе сложных ситуаций, которые, к большому сожалению, не всегда удается решить. Поэтому существуют врачебные ошибки. — отмечает Илья Волчегорский.

После каждой ошибки проводится подробный анализ постановки диагноза и правильности оказания медицинской помощи.

Добавим, что тремя случаями смерти занимаются следственные органы.