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/ На женщину, укусившую 3-месячного сына, завели уголовное дело

На женщину, укусившую 3-месячного сына, завели уголовное дело

Следователи подозревают, что ребенок не случайно упал с материнских рук.
сегодня в 18:25
  |  Общество

Следователи, проверив обстоятельства травмирования 3-месячного малыша, оказавшегося в Областной больнице, возбудили уголовное дело. Его фигурантом стала мама ребенка. Ее подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Следователи предполагают, что падение малыша, из-за которого он оказался в больнице, не было случайностью.

Расследование уголовного дела продолжается, в его рамках будут установлены истинные причины получения ребенком травмы головы, по результатам расследования будут приняты законные и обоснованные процессуальные решения. Проведение процессуальной проверки и расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Соседки женщины по палате рассказали, что 3-месячный малыш получил травмы и в самой больнице. Мама якобы била и кусала его. Этот момент также изучат следователи. Кроме того, они намерены дать уголовно-правовую оценку сотрудникам отделения, не защитившим маленького пациента.

Напомним, маму разлучили с ребенком. С женщиной работают психологи. В Челябинск вызвали отца малыша, чтобы ребенок находился с законным представителем.

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