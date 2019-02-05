/ Новым заместителем главы Копейска стал Андрей Фалейчик

Чиновник сменил кресло замминистра строительства на место в администрации.

Замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Андрей Фалейчик освобожден от занимаемой должности. Соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Как говорится в документе, экс-замминистра ушел с должности по собственному желанию.

Освободить Фалейчика Андрея Михайловича от замещаемой должности Министра — начальника управления Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, расторгнуть с ним контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 4 февраля 2019 года по инициативе гражданского служащего. — говорится в постановлении.

Новым местом работы чиновника станет Копейск. Именно там Андрей Фалейчик будет исполнять обязанности заместителя главы города. В пресс-службе Копейского городского округа сайту «Первый областной подтвердили назначение чиновника.

Отметим, что политологи называют Андрея Фалейчика возможным претендентом на место мэра Копейска. Якобы Владимир Можин готовится освободить должность. В пресс-службе администрации Копейска заявили, что на данный момент Владимир Можин не собирается уходить с поста главы города.