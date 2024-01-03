Участника драки с бойцами СВО отправили под домашний арест в Челябинске

Ему запретили пользоваться телефоном и интернетом

Один из участников драки с бойцами СВО, которая произошла в новогоднюю ночь в Челябинске, отправлен судом под домашний арест до 2 марта, сообщает собственный источник ИА «Первое областное».

«Молодому человеку ограничили свободу передвижения. Ему нельзя покидать дом, за исключением посещения следователей, больницы. Также запрещено использовать интернет и телефон, общаться с другими участниками процесса», — пояснил наш источник.

Речь идет об одном из двух братьев из грузинской семьи, которые родились и выросли в Челябинске. Под домашний арест отправили старшего брата Алексея Рыбака, которому 18 лет.

Между тем мать парней рассказала свою версию произошедшего в новогоднюю ночь. По словам женщины, семья за праздничным столом выпила бутылку шампанского, однако пьяными парни не были. После застолья один из братьев пошел провожать друга. Позже, уже на крики, за ним выбежал и второй брат. Что случилось на улице, женщина видела только на видео.

«Во время конфликта они молчали, ничего не говорили, тем более против специальной военной операции. Палкой махал другой парень. И потом они не прятались, находились дома. Естественно, когда полиция приехала, они открыли двери. Я знаю, что мои дети виноваты, но ничего такого, чтобы им по 7 лет давать, ломать им жизнь... Одному 18 лет, другому 17 — вся жизнь впереди у пацанов», — говорит Наталья.

Напомним, драка произошла в ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года в одном из дворов Советского района Челябинска. В сеть попало видео, на котором группа молодых людей с дубинками или палками напала на демобилизованных, которые вместе с женами ждали такси. Судя по записи, словесная перепалка переросла в драку, кроме дубинок нападавшие применили и перцовый баллончик.

Ранее было предъявлено обвинение участникам драки в новогоднюю ночь в Челябинске.



Позже стало известно, что под домашний арест на два месяца отправлен также и младший брат — 17-летний Георгий Рыбак.