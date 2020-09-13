В уголовное дело переросло смертельное ДТП с грузовиком и «легковушкой» в Магнитогорске

В страшной аварии погибли мужчина, женщина и ребенок.

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В Магнитогорске после ДТП с грузовиком и легковым авто возбудили уголовное дело. В результате аварии погибли 38-летний мужчина, 36-летняя женщина и девятилетний мальчик.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 5 статьи 264 УК РФ „Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц“», — сообщили в отделении пропаганды БДД ОГИБДД по Магнитогорску.

Напомним, вечером 11 сентября на пересечении улицы Магнитная и шоссе Космонавтов в Магнитогорске столкнулись грузовик «Донг Фенг» и легковой автомобиль «Фольксваген Поло». Обе машины загорелись. На месте погибли водитель и женщина-пассажир второго авто. В машине «скорой» скончался девятилетний ребенок.

Выжила 15-летняя девочка, ее доставили в отделение реанимации. Состояние подростка оценивается как стабильно тяжелое.