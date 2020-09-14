«Пятнадцатая» сбила женщину на пешеходном переходе в Магнитогорске

Пострадавшую доставили в больницу.

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В Магнитогорске на улице Вокзальной сбили человека. Инцидент произошёл сегодня, 14 сентября, вблизи «Зелёного рынка». Первыми о происшествии сообщили жители Магнитогорска, которые также выложили видео в одной из городских групп.



На кадрах записи видно лишь автомобиль ВАЗ-2115, стоящий за пешеходным переходом. Поодаль от него находится машина полиции. В ГИББД Магнитогорска сайту «Первый областной» подтвердили факт аварии.

«Водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2115, следуя по улице Вокзальной со стороны улицы Донской в сторону улицы Энергетиков, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть»,— рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Магнитогорска.

Женщина с места ДТП была доставлена в больницу. Её диагноз и полученные травмы уточняются.