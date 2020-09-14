Пешехода сбили насмерть на трассе в Челябинской области

По словам очевидцев, пострадавший находился на дороге бесцельно.

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Смертельная авария произошла накануне на одной из автодорог неподалёку от Коркино Челябинской области. В темноте автомобилист не заметил пешехода и сбил его. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

«13 сентября около 20:00 на автодороге Южная — СНТ „Скрышник“ мужчина 1972 года рождения, управляя автомобилем „Фольксваген Поло“, совершил наезд на пешехода, находившегося на проезжей части. В результате происшествия пешеход 1983 года рождения от полученных травм скончался на месте ДТП»,— прокомментировали в ведомстве.

На данный момент известно, что мужчина, находившийся за рулём автомобиля, арендовал его. Кроме того, по словам свидетелей аварии, пешеход не собирался переходить дорогу и находился на проезжей части бесцельно.

Точные обстоятельства ДТП на данный момент выясняют сотрудники областной Госавтоинспекции.