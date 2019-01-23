/ Суд изменил меру пресечения челябинцу, избившему ветерана ВОВ

Под горячую руку агрессивного мужчины попали сидящие на лавочке пенсионеры.

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Прокуратура Челябинска изменила меру наказания 32-летнему челябинцу, избившему летом 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Инцидент с нанесением травм пенсионеру произошел в конце лета возле подъезда на улице Агалакова в Ленинском районе областной столицы.

Изначально мужчина был осужден на 1 год условно с испытательным сроком в 2 года. Отмечается, что обвиняемый признал вину в полном объеме. Однако, гособвинитель не согласился с позицией суда, указав на мягкость приговора.

Суд апелляционной инстанции Ленинского районного суда г. Челябинска согласился с мнением прокурора, приговор мирового судьи изменил, исключил указание на применение условного осуждения и определил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Напомним, челябинец избил двух пенсионеров, один из которых оказался ветераном Великой Отечественной войны. Как рассказали тогда сами пострадавшие, мужчина подошел к ним утром, когда они сидели на лавочке возле дома.

Сосед говорит: «смотри, какой молодой, а с утра пьяный». Он услышал, подошёл к нам. Сосед поднялся, он его ударил в лицо. Сосед начал обороняться. Я подумал заступиться за него, встал он, ударил меня, я ударился о стоящую машину. Когда он ударил меня второй раз, я ударился головой о железяку. Потом вызвали скорую, где мне наложили швы. — рассказал ветеран ВОВ Николай Мельченков.

Инцидент с избиением попал на камеру наблюдения. На записи видно, как мужчина толкает и пинает пожилых людей. Во время потасовки один из пенсионеров упал на автомобиль, ударившись головой. Позднее потерпевшие написали заявление в полицию.