/ Женщину, до смерти напоившую младенца алкоголем, оставили на свободе

Виновную в смерти младенца в Красноармейском районе женщину наказали спустя полтора года. Суд установил, что мать, желая успокоить своего ребенка, напоила его алкоголем. Такую дозу организм младенца не выдержал. Малыш скончался от острого отравления. Отец ребенка сказал, что прощает женщину, и просил избавить ее от наказания. Однако прокурор добился ответственности.

В январе 2018 года данное уголовное дело было прекращено районным судом в связи с примирением сторон. По кассационному представлению заместителя прокурора Челябинской области постановление Красноармейского районного суда о прекращении уголовного дела отменено, дело передано на новое рассмотрение. Установлено, женщина ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию своего малолетнего 6-месячного сына. Судом обвиняемая признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Причинение смерти по неосторожности» и «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родитеем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним» УК РФ. — рассказали сайту «Первый областной» в региональной прокуратуре.

Женщине назначили условное наказание — 2 года и 4 месяца — с аналогичным по длительности испытательным сроком.