/ Агрессивный прохожий избил двух пенсионеров в Челябинске. Видео

Одного их мужчин драчун пытался добить ногой.

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Накануне в Ленинском районе Челябинска мужчина избил двух пенсионеров. Инцидент на улице Агалакова попал на видео. Известно, что драка произошла 12 августа, в тот же день она была зарегистрирована в полиции.

На кадрах видно, как молодой мужчина нетвердой походкой направляется в сторону сидящих у подъезда пенсионеров. Мужчины машут ему руками, однако это не останавливает прохожего. Один из пострадавших пытается развернуть нападающего, тогда тот начинает распускать руки. В результате один из пожилых участников драки оказался на земле. На помощь товарищу приходит второй дедушка. Но тоже получает несколько ударов от агрессивного прохожего. Сейчас установлением обстоятельств произошедшего занимаются правоохранители. Заявление уже поступило в УМВД города.

К нам поступило заявление. Сейчас по данному факту проводится проверка. Лицо, напавшее на пенсионеров, устанавливается. — подтвердили сайту «Первый областной» в полиции Челябинска.

Тяжесть полученных пенсионерами травм устанавливается. На кадрах видно, что один из пенсионеров в крови.

Напомним, ранее жестокое избиение пенсионерки произошло в районе Теплотехнического института в Челябинске. На пожилую женщину напали двое мужчин, они повалили прохожую и начали пинать. Их «добычей» стала сумка и дешевый мобильный телефон.