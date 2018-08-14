/ Пьяный челябинец разбил голову ветерану Великой Отечественной войны. Видео

Стали известны новые подробности нападения прохожего на двух пенсионеров.

Стали известны новые подробности избиения двух пенсионеров в Ленинском районе. По словам пострадавших, напавший на них мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, а конфликт начался со словестной перепалки.

Мы сидели на скамейке, разговаривали, с той стороны шёл молодой человек, видимо пьяный. Увидел, что мы здесь сидим, два пожилых человека, стал привязываться к нам, слово за слово и завязалась драка. — рассказал пострадавший Рашид Валеев корреспонденту «Первого областного».

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как молодой мужчина толкает, бьет и пинает стариков. При этом сам едва стоит на ногах. Один из пенсионеров упал на припаркованный автомобиль и сильно ударился головой. Этот фрагмент также попал на видеозапись. Травмированным оказался 91-летний ветеран Великой Отечественной Войны Николай Тимофеевич Мельченков. Он не остался в стороне увидев, как избивают его соседа. Жители дома и очевидцы говорят о смелости Николая Тимофеевича, который несмотря на почтенный возраст заступился за товарища.

Мы сидели на скамейке, увидели, как парень идёт пьяный. Сосед говорит: «смотри, какой молодой, а с утра пьяный». Он услышал, подошёл к нам. Сосед поднялся, он его ударил в лицо. Сосед начал обороняться. Я подумал заступиться за него, встал он, ударил меня, я ударился о стоящую машину. Когда он ударил меня второй раз, я ударился головой о железяку. Потом вызвали скорую, где мне наложили швы. — рассказал ветеран ВОВ Николай Мельченков «Первому областному».

Избитые пенсионеры написали заявление в полицию.

Сейчас правоохранители устанавливают личность подозреваемого.

Напомним, драка произошла накануне в Ленинском районе Челябинска. Мужчина напал на двух пенсионеров и избил их.