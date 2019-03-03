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/ Челябинца жестоко избили в одном из ночных клубов

Челябинца жестоко избили в одном из ночных клубов

Пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице.
сегодня в 20:07
  |  Происшествия

В Челябинске, в ночном клубе Garage Underground жестоко избили посетителя, пришедшего отметить свой день рождения. Мужчина, с многочисленными травмами, был доставлен в больницу.

Об инциденте в социальных сетях рассказал журналист Сергей Шумаков. По его словам, конфликт между его другом Владимиром Салатичем и неизвестными людьми возник из-за того, что пострадавший случайно задел кого-то плечом. После этого мужчину избили прямо на танцполе, а охрана клуба, по словам Сергея Шумакова, не предприняла никаких мер, чтобы погасить конфликт.

Охрана клуба не предприняла никаких мер по ликвидации драки, не вызвала полицию и скорую помощь, несмотря на то, что потерпевший был весь в крови. Охранники просто вывели зачинщиков драки из клуба, отпустив их и стараясь не предавать огласке драку. Скорую помощь вызвала девушка пострадавшего, врачей в клуб не пустили, чтобы не пугать посетителей. — написал на своей странице в Facebook журналист Сергей Шумаков.

В итоге пострадавший был вынужден самостоятельно идти к выходу. На данный момент он, с многочисленными травмами, находится в больнице. По словам Сергея Шумакова сейчас Владимир перенес операцию. Кроме того, им было написано заявление в Центральный отдел полиции.

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