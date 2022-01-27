Сотрудники ФСБ нашли подозреваемых в серии «минирований» школ в Челябинской области

Задержаны двое жителей Магнитогорска

В Челябинской области нашли подозреваемых в «минировании» школ на территории региона. Возбуждены уголовные дела в отношении двоих жителей Магнитогорска, которые из хулиганских побуждений анонимно звонили с сообщениями о грозящей соцучреждениям опасности, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ региона.

«Статья 207 („Заведомо ложное сообщение об акте терроризма“) Уголовного кодекса Российской Федерации за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей или иные общественно опасные последствия, влечет уголовную ответственность в виде штрафа до двух миллионов рублей либо лишения свободы на срок до десяти лет», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Напомним, за последние дни дважды эвакуировали челябинские образовательные учреждения из-за сообщений о «минировании». Такой же инцидент произошел в Магнитогорске. Кроме того, эвакуация прошла в здании администрации Челябинска.