Алексей Текслер наградил сотрудников и партнеров торгово-промышленной палаты

Губернатор Челябинской области поблагодарил работников за вклад в развитие

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил сотрудников и партнеров Южно-Уральской торгово-промышленной палаты за вклад в развитие. Награждение состоялось в рамках празднования 30-летия со дня основания ЮУТПП, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Все эти годы палата играет важную роль в экономической жизни нашего региона. Помогает развивать наш промышленный, инновационный потенциал, укрепляет деловое сотрудничество местных производителей с международными партнерами. Расширяет возможности для экспорта южноуральской продукции. Торгово-промышленная палата стала частью системы взаимодействия бизнеса и власти в регионе, активным экспертом во многих сферах предпринимательской деятельности, важным механизмом защиты интересов предпринимательского сообщества. Вместе с палатой мы решаем масштабные задачи по развитию нашего региона», — отметил глава региона.

Алексей Текслер наградил почетной грамотой министерства промышленности и торговли РФ руководителя органа по сертификации систем менеджмента качества ЮУТПП Елену Красноярцеву. Благодарность министерства сельского хозяйства РФ получил коллектив АО «Макфа». Благодарности губернатора Челябинской области вручили вице-президенту, начальнику управления по сертификации продукции и услуг ЮУТПП Елене Дегтяревой и директору АО «Автозавод „Урал“» Павлу Яковлеву.