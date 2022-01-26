В Челябинске эвакуировали здание мэрии

На месте работают полиция и саперы

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Сегодня, 26 января, эвакуировали людей из здания администрации Челябинска, передают корреспонденты медиахолдинга «Первый областной».

«Здание оцеплено, приехали полиция, саперы», — информируют журналисты.

В пресс-службе мэрии отметили, что никаких сообщений о минировании не приходило.

«Приехали полицейские и попросили покинуть здание. Причины пока не озвучены», — сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе администрации Челябинска.

Накануне в Челябинске вновь прокатилась волна лжеминирований школ.