Сегодня, 26 января, эвакуировали людей из здания администрации Челябинска, передают корреспонденты медиахолдинга «Первый областной».
«Здание оцеплено, приехали полиция, саперы», — информируют журналисты.
В пресс-службе мэрии отметили, что никаких сообщений о минировании не приходило.
«Приехали полицейские и попросили покинуть здание. Причины пока не озвучены», — сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе администрации Челябинска.
Накануне в Челябинске вновь прокатилась волна лжеминирований школ.