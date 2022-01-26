В Магнитогорске из‑за сообщений о минировании эвакуировали школы

На месте работают силовики

Сегодня, 26 января, в Магнитогорске из-за сообщении о минировании зданий эвакуировали персонал и детей из школ, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Эвакуация школьников закончилась около часа. Родителям пришли сообщения о тренировочных мероприятиях в школах, однако наш корреспондент передает, что причиной стало очередное лжеминирование.

«Детей отправили по домам, возле зданий дежурят силовики», — сообщает корреспондент.

Напомним, накануне во всех школах Челябинска отменили очные занятия, эвакуировали детей и взрослых. Город снова получил анонимные сообщения о минировании учебных заведений, заявили в пресс-службе администрации города.



Сегодня, 26 января, эвакуировали людей из здания администрации Челябинска.

