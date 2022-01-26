В челябинских школах объявили эвакуацию для учащихся вечерних занятий

В полиции от комментариев воздержались

В Челябинске объявили эвакуацию для учащихся вечерних секций и занятий. Первому областному информагентству сообщили, в челябинские школы вновь поступают сообщения о минировании. А в родительские чаты от педагогов пришли сообщения об объявленной эвакуации учебных заведений. В ГУ МВД от комментариев воздержались.

По сведениям ИА «Первое областное», образовательные школы, в которых еще продолжаются вечерние занятия и секция объявили эвакуацию. В ГУ МВД по Челябинской области от комментариев воздержались. По сведениям информагенства, в школы вновь поступают сообщения о минировании.

«После шести вечера забирала реьенка со второй смены, все было спокойно, никаких сообщений об эвакуации уходящим детям не озвучивали», — пояснила челябинка корреспонденту.

Другие родители рассказывают, что детей, которые остаются в школе на продленке до 19.00 вывели на прогулку во двор или ближайший стадион. Напомним, сегодня эвакуация прошла в школах Магнитогорска. А накануне в Челябинске эвакуировали здание мэрии, всего за неделю в областном центре в третий раз объявляют эвакуацию школ.