/ Девочку с серьезными ожогами отправили в реанимацию после игры с газом

Двое ее братьев госпитализированы в областную больницу.

Троих детей, пострадавших в результате ЧП в частом доме в Карталинском районе, перевели в областную больницу. Сейчас врачи оказывают помощь двум братьям и их сестре. 10-летняя девочка получила самые тяжелые травмы, для ее перевода потребовался реанимобиль.

Мальчики в возрасте 6 и 15 лет, а также 10-летняя девочка получили ожоги разной степени тяжести. Самая тяжелая — девочка, у нее помимо травм тела диагностированы ожоги дыхательных путей. Первоначально детей отправили в Карталы, после этого рассматривали возможность перевести их в Магнитогорск. Но в результате их доставили в областной центр. Девочка транспортирована на реанимобиле. — сообщили сайту «Первый областной» в министерстве здравоохранения.

Медики пока не дают никаких прогнозов, они следят за состоянием братьев и сестры. К проверке уже приступили следователи. По предварительной версии, ЧП произошло по неосторожности.

По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, хлопок газа прозвучал в частном доме в поселке Южный Степной в Карталинском районе накануне. В этот момент дома находилось трое детей. МЧС озвучил свою версию причин произошедшего.