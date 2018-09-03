/ Трое детей госпитализированы после игр с газовым баллоном

ЧП произошло в частном доме.

Сообщение о ЧП поступило сегодня, 3 сентября. В посёлке Южный Степной Карталинского района в частном доме раздался хлопок газа, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Челябинской области. Пожара за этим не последовало, однако в результате происшествия пострадали трое детей 5, 9 и 15 лет. Они были госпитализированы в Карталинскую городскую больницу.

По оперативной информации установлено, что в результате детской шалости с газовым баллоном произошел хлопок газо-воздушной смеси на веранде, без последующего горения. Взрыва газового баллона и его разгерметизации не было. — говорится в заявлении пресс-службы МЧС.

В жилом доме разрушена деревянная веранда размерами 2×7 метров. Спасатели отмечают, что несмотря на разрушение, дом пригоден к проживанию. Сейчас обстоятельства происшествия выясняют следственные органы.