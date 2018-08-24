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/ 4-летний ребенок получил химические ожоги после приема стоматолога в Троицке

4-летний ребенок получил химические ожоги после приема стоматолога в Троицке

У мальчика сильно опухла губа и проявилось пятно.
сегодня в 12:14
  |  Происшествия

Поход к стоматологу для маленького жителя Троицка обернулся дополнительными проблемами со здоровьем. В результате лечения на нижней губе у 4-летнего мальчика появился химический ожог. Он проявился спустя несколько минут после посещения специалиста в частной клинике.

17 августа мы пошли на прием к стоматологу, потому что у сына сильно разболелся молочный зуб. После посещения врача пошли в магазин за игрушками. Там я и заметила, что нижняя губа сильно опухла, проступила кровь, был виден след от ожога. Мы ввернулись обратно в туже клинику, там сыну прижгли рану неизвестным раствором и пообещали, что пройдет все само собой. — рассказала сайту «Первый областной» мама пострадавшего мальчика Елена Граматеева.

Добиться объяснений от стоматолога о том, почему так произошло, не удалось. Как пояснили в другой клинике, такая реакция могла возникнуть на клей для пломбы. Чувствительная кожа ребенка отреагировала на компоненты препарата.

Женщина намерена добиться справедливости и не допустить повторения подобной ситуации с другими пациентами. Для этого мама 4-летнего мальчика уже обратилась в Роспотребнадзор.

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