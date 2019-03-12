/ На Южном Урале малыш получил ожог бытовой химией

Ребенок был доставлен в областную детскую больницу Челябинска.

В Коркино девятимесячный ребенок получил химический ожог бытовым средством. Скорая помощь забрала ребенка с повреждением лица и тела в травматологическое отделение городской больницы № 1 г. Коркино. Позже малыша доставили в областную больницу в Челябинск. Информацию о том, что ребенок сейчас находится в больнице подтвердили в Челябинской детской областной больнице.

Ребенок находится у нас, госпитализирован в отделение гнойной хирургии. Подробности о его состоянии уточнить мы не можем. — сообщила сайту «Первый областной» пресс-секретарь детской областной больницы Ольга Терехина.

Напомним, что за прошедшее время это не первое происшествие с маленькими детьми. 8 марта в Троицке восьмимесячная девочка погибла от отравления угарным газом, еще трое детей получили травмы и доставлены в реанимацию.