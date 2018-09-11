/ Двое мужчин попали в больницу после неудачного похода в баню на Южном Урале

Пострадавших госпитализировали с ожогами.

Накануне хлопок газовоздушной смеси произошел в поселке Варна Челябинской области. Двое мужчин 67 и 28 лет получили ожоги средней степени тяжести, когда находились в бане. Там южноуральцы занимались розжигом газовой горелки. Прибывшие на место коммунальщики отключили подачу топлива, чтобы избежать повторения ЧП.

Прибывшие на место сотрудники аварийно-диспетчерской службы обнаружили, что тяга в дымоходе печи отсутствует, автоматика безопасности печной горелки неисправна, договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования не заключался. В целях безопасности сотрудники газовой службы отключили газоснабжение печной горелки до устранения нарушений. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Челябинск».

Пострадавших госпитализировали, сейчас медики следят за их состоянием.

Напомним, ранее трое детей с похожими травмами попали в больницу. Маленькие жители Карталинского района остались дома одни, когда произошло ЧП. По версии СК, причиной хлопка газового баллона стала неосторожность.