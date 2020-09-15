Сообщение о минировании вновь поступило в челябинский аэропорт

Задержан вылет одного рейса.

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Сегодня, 15 сентября, в челябинский аэропорт вновь поступило сообщение о минировании. Из-за этого произошла задержка вылета одного рейса. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе аэропорта.

«По сообщению о минировании перрона и самолётов проводится проверка. На месте работают оперативные службы. Задержан один рейс до Симферополя»,— рассказала пресс-секретарь Жанна Нивоструева.

Действительно, согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, рейс FV 5941 должен был вылететь ещё в 8:40 утра. Однако вылет перенесли на 10:30. На данный момент отправление всё ещё задерживается.

«Когда самолёт вылетит — пока неизвестно. Как только оперативные службы проведут проверку и сообщат о результатах, тогда и вылетит»,— добавили в пресс-службе аэропорта.

Отметим, в этом месяце аэропорт «минируют» уже во второй раз. 1 сентября в воздушную гавань поступило сообщение о бомбе на взлётно-посадочной полосе. Пока спецслужбы проводили проверку, самолёты приземлялись в соседнем Екатеринбурге. Подробнее можно узнать здесь.