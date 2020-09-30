Реконструкция аэропорта Магнитогорска начнется в 2021 году

Объём инвестиций составит 5,3 миллиарда рублей.

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Работы по реконструкции аэродромного комплекса аэропорта Магнитогорска начнутся в 2021. Об этом на встрече с министром транспорта России Евгением Дитрихом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона, как рассказали сайту «Первый областной» в правительстве, уведомил руководителя Минтранса о высокой степени готовности проектно-сметной документации.



Инвестиции в реконструкцию аэродромного комплекса составят 5,3 миллиарда рублей. Средства выделят уже в следующем году. В свою очередь, закончить строительно-монтажные работы планируется в 2023 году.

«До конца года будет получено заключение государственной экспертизы. При доведении федерального финансирования строительно-монтажные работы можно начать уже в 2021 году вместо запланированного ранее 2022 года»,— добавили в пресс-службе администрации Челябинской области.

Международный аэропорт Магнитогорска был введён в эксплуатацию в 1930 году, он находится в 14 километрах от города. Фактически воздушная гавань расположена на территории Башкортостана, вблизи села Давлетово, но административно он подчинён Правобережному району Магнитогорска. Согласно открытым данным, пассажиропоток аэропорта в 2019 году составил 265,4 тысячи человек.