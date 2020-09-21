Бойцы Росгвардии и кинологи работали сразу в нескольких вузах Челябинска

Студентов эвакуировали из зданий по тревоге.

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В Челябинске сегодня, 21 сентября, сразу в нескольких образовательных учреждениях работали сотрудники Росгвардии и кинологи. Бойцов заметили возле Южно-Уральского государственного университета, Уральского социально-экономического института, а также возле филиала Российского государственного университета правосудия, где были эвакуированы студенты и работники общежития.

«Работы велись, подробная информация появится чуть позже», — прокомментировали ситуацию сайту «Первый областной» в пресс-службе Росгвардии.

По предварительным данным, бойцы проверяли анонимное сообщение о минировании этих зданий.

Напомним, что недавно сообщение о минировании поступило и в аэропорт «Курчатов». 15 сентября сотрудники оперативных служб работали в здании, что привело к задержке одного из рейсов.