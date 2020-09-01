Челябинский аэропорт вновь «заминировали»

Спецслужбы работали на взлётно-посадочной полосе.

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В аэропорт Челябинска поступило сообщение о «минировании». Первыми о возникшем инциденте рассказали жители Челябинска. По их словам часть рейсов была вынуждена совершить посадку в соседнем Екатеринбурге.



«Кто знает что о минировании аэропорта в Челябинске сегодня? Правдивая ли информация? Моя тётя летела сегодня из Крыма и они экстренно приземлились в Екатеринбурге из-за этого»,— поинтересовалась в соцсетях Анастасия Огнянова.

А пресс-службе аэропорта имени Курчатова «Первому областному» подтвердили факт сообщения о минировании. По данным представителя воздушной гавани, проверка была завершена в 18:00. Спецслужбы работали на взлётно-посадочной полосе.

«Пришло сообщение оо минировании. В 18:00 проверка завершена. Часть самолётов ушла в Екатеринбург на запасной аэродром»,— подтвердили сайту «Первый областной» в пресс-службе аэропорта Челябинска.

Отметим, челябинский аэропорт в 2020 году нередко становится жертвой сообщений о минировании. Особенно воздушной гавани имени Игоря Курчатова доставалось в середине июля, когда сообщения поступали на протяжении нескольких дней. Помимо этого, аэропорт «минировали» весной.