Отсутсвие масок на пассажирах аэропорта Челябинска переросло в скандал

Причиной стала инспекция общественников в воздушной гавани.

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Конфликт по поводу соблюдения масочного режима возник между челябинским отделением общероссийского народного фронта и представителями аэропорта именин Курчатова. Общественники считают, что в воздушной гавани не следят за ношением средств индивидуальной защиты сотрудников и пассажиров, в то время как в аэропорту заявляют о невозможности контролировать данный процесс.



Информация о несоблюдении масочного режима на территории аэропорта появилась накануне в группах ОНФ в мессенджерах и социальных сетях. Представители движения подчеркнули, что как пассажиры, так и сами сотрудники воздушной гавани халатно относятся к введённому в Челябинской области масочному режиму. В качестве доказательств они прикрепили несколько фотографий и видео. После заявлений представителей аэропорта о соблюдении всех норм, общественники вновь приехали в воздушную гавань, и, по их словам, не увидели контроля.

«Мы вновь направились в воздушную гавань, чтобы проверить, сделали ли там выводы, насчет соблюдения распоряжения правительства о введении режима повышенной готовности № 146-РП. Пункт 14-1 распоряжения возлагает на руководство аэропорта особые обязанности. В том числе — по контролю за использованием масок как работниками, так и пассажирами. Даже в ТРК охрана строго следит за тем, чтобы посетители надевали маски, мы, безусловно, ожидали такой же сознательности от аэропорта»,— рассказали сайту «Первый областной» в ОНФ по Челябинской области.

Другого мнения о возникшей ситуации придерживаются представители аэропорта имени Курчатова. Они объясняют, что сейчас у них нет документов, которые позволяли бы обязывать пассажиров надевать маски, при этом сотрудники носят СИЗы и соблюдают необходимые меры в полном объёме.

«Распоряжения Роспотребнадзора и правительства Челябинской области носят рекомендательный характер. Всё, что касается соблюдения нами всех норм: мы их соблюдаем в полном объёме. У нас на входе стоит термометрия, в залах, где проходит регистрация, нанесена разметка, кресла дистанцированы, и через одно кресло разметки нанесены. В вендинговых аппаратах у нас находятся средства индивидуальной защиты на продажу. Когда идёт регистрация, с периодичностью в 15 минут идут объявления о соблюдении дистанции и о введении масочного режима идут. Когда идёт регистрация, даже агенты проходят возле стоек и просят пассажиров надеть маски»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе аэропорта имени Курчатова.

На вопрос с чем могут быть связаны претензии, по словам представителя аэропорта, пресс-служба ОНФ не ответила. При этом представители организации, по данным пресс-службы воздушной гавани, не собираются писать письмо в Роспотребнадзор о нарушениях. Претензии у общественников возникли в части ношения масок пассажирами, однако представители аэропорта считают, что регулировать этот момент они не могут.

«Они претензии имеют к пассажирам, но это ответственность каждого человека, который, находясь в общественном месте не беспокоится о своём здоровье и о здоровье стоящих рядом людей. Мы соблюдаем режим и к пассажирам относимся очень бережно, просим их соблюдать все нормы и правила, но нормативного документа у нас нет»,— добавили представители аэропорта имени Курчатова.

Напомним, масочный режим был введён в Челябинской области минувшей весной, в период активного распространения коронавируса. Сейчас он также продолжает действовать. Мера, как утверждается, помогает снизить риск заражения COVID-19, а соблюдать её необходимо при посещении мест массового скопления людей.