/ Избитую собаку с отрезанными ушами выбросили в мусорный контейнер

После вмешательства волонтеров на связь вышли хозяева питомца.

Избитую собаку с отрезанными ушами обнаружили в мусорном контейнере на помойке в Магнитогорске. Шокирующий инцидент произошел сегодня, 11 мая. Изможденное животное заметили случайные прохожие.

К нам обратился волонтер, который помогает животным. Он рассказал, что нашел избитую собаку в помойке. Тут же мы выложили пост в нашей группе. Откликнулись люди, вытащили эту собаку, повезли в больницу. — рассказала сайту «Первый областной» председатель городской общественной организации «Зоосити» Мария Семенова.

По словам зоозащитницы, врач констатировал сильное избиение животного. У собаки отрезаны уши, есть старые и свежие раны на голове и теле. Она сильно истощена, красные глаза говорят об ударах по голове. Судя по наличию молока, она недавно родила щенков. Установлено также, что собаке около трех лет.

Волонтеры рассказали, что на связь с ними вышли хозяева питомца. Они пояснили, что несколько лет назад получили щенка в подарок, и требуют вернуть собаку. Сейчас для травмированного животного нашли временную передержку. Возвращать собаку хозяевам добровольцы не намерены.

Ранее в Магнитогорске произошел еще один шокирующий случай. Двухлетнюю собаку породы стаффордширский терьер выбросили из окна шестого этажа. Питомца спасли местные жительницы, которые стали свидетелями происшествия и отвезли его в клинику.