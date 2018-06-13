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/ Южноуральская делегация побывала на современном полигоне переработки ТКО в Энгельсе

Южноуральская делегация побывала на современном полигоне переработки ТКО в Энгельсе

Аналогичные проекты появятся в нескольких городах Челябинской области.
сегодня в 10:56
  |  Общество

Южноуральцы побывали в мусороперерабатывающем технопарке в саратовском городе Энгельс. Представители нескольких муниципалитетов — Челябинска, Магнитогорска, Карабаша и Сосновской области, вошли в состав делегации. Им наглядно продемонстрировали все преимущества мусороперерабатывающего комплекса, показали схемы сбора, обработки и захоронения мусора. Аналогичные комплексы готовятся к реализации на Южном Урале.

На сегодняшний день наша компания заключила два концессионных соглашения с Челябинской областью. Одно на создание магнитогорского кластера, второе — челябинского. В Челябинске завершено проектирование всех объектов, прохождение экспертизы, начато создание объекта, сделана подъездная дорога к полигону. В ближайшее время начнется создание объекта. В рамках концессионного соглашение полигон сможет перерабатывать 200 тысяч тонн ТКО в год. Комплекс позволит отбирать все полезные фракции и осуществлять захоронения без негативного воздействия на окружающую среду. — рассказал сайту «Первый областной» заместитель генерального директора по развитию акционерного общества «Управление отходами».

Напомним, ранее стало известно о строительстве четырех мусороперерабатывающих комплексов на Южном Урале. Их расположат в Сатке, Карабаше, Снежинске и Трехгорном. Они появятся в 2018 году на средства из федерального бюджета.

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