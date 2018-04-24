/ Собаку выбросили с шестого этажа в Челябинской области

Животному экстренно делают операцию.

Двухлетнюю собаку породы стаффордширский терьер выбросили из окна шестого этажа в Магнитогорске. Питомца спасли местные жительницы, которые стали свидетелями происшествия и отвезли его в клинику. Псу с тяжелыми травмами сегодня, 24 апреля, делают операцию.



У собаки вывих тазобедренного сустава с разрывом связки, лапа как оторвана. Множественные разрывы мышц и связок. На данном этапе операции подготовлено место для установки искусственной связки тазобедренного сустава. Когда операция завершится, объявим о сборе средств. После этого животное отправится на временную передержку. — сообщила сайту «Первый областной» администратор-волонтер городской общественной организации «Зоосити» Юлия Куркина.

Зоозащитники будут искать собаке новых хозяев, к прежнему он не вернется. В начале апреля этого года питомцу уже подыскивали новый дом, так как хозяин собирался переезжать в другой город. По предварительной информации, пристроить собаку не удалось.



Бедный пёс, его доставали из-под моей машины. Уже думала, что усыпят. Пусть у него все хорошо сложится, сможет ли он простить, и забудет ли такое предательство. Спасибо людям, что увезли. — рассказали свидетели ЧП.

По информации очевидцев, на место выезжали сотрудники полиции. Сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области пояснили, что заявление по данному факту зарегистрировано, проводится проверка.



Ранее всю область потряс инцидент с убитой в центре Челябинска собакой. Живодер заявил, что собирался съесть животное. Проверка по данному факту продолжается.

