/ Пожаловаться на заваленные мусором контейнерные площадки можно на горячую линию

Специальный сервис заработал в Челябинске.

Горячую линию по вопросам уборки контейнерных площадок запустили в южноуральской столице. Сервис будет функционировать в постоянном режиме. Об этом сообщили в администрации Челябинска.

По поручению Главы города Евгения Тефтелева при Комиссии по социальной политике Челябинской городской Думы начала работу «горячая линия» по вопросам ненадлежащего обслуживания контейнерных площадок. — заявили в мэрии.

От челябинцев принимают как жалобы, так и предложения по усовершенствованию работы. Телефон горячей линии — 216−47−44. Предполагается, что это поможет решить нарастающую проблему с неубранным мусором с земли рядом с контейнерами.