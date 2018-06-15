/ О борьбе с мусором расскажут в прямом эфире сайта 1obl.tv

Специалисты обсудят новые форматы подхода к экологическим проблемам.

Сегодня, 15 июня в пресс-центре «Первого областного» пройдет конференция общественных экологических организаций — будут обсуждать проведение городских и районных субботников в Челябинске. Сейчас экологи борются с грязью и мусором собственными силами, но в планах у них — привлечь к уборке и местных жителей.

Экология — это не только промышленные установки очистки воздуха и сокращение выбросов, как привыкли думать многие, это на самом деле зона ответственности каждого из нас. К этой мысли мы пытаемся приучить челябинцев, — делится Константин Лопин, руководитель экологической организации «Зеленый город».

Организация «Зеленый город» решила предложить новый формат субботника, где нет места стандартному призыву, все строится только на личной заинтересованности горожан. Как организовываются такие субботники, почему востребованы новые форматы проведения и как привлечь к решению вопросов защиты окружающей среды промышленников — смотрите в прямом эфире «Онлайн ТВ» в 11:00.