/ Сильный ветер с «корнем» вырвал дорожный знак

Последствия природных «шалостей» на Южном Урале.

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Интернет-подборку последствий разбушевавшейся стихии пополнил дорожный знак на улице Ереванская, 16. Недалеко от лицея № 77 мощный порыв ветра уронил тяжелое устройство вместе с его бетонным основанием.

Накануне, 29 апреля, синоптики прогнозировали в некоторых районах области порывы ветра до 28 метров в секунду. Пользователи в социальных сетях делятся фотографиями, которые им удалось сделать во время сильного урагана. В районе Миасса в воздух взлетел лист железа и повис на проводах. В Златоусте рухнули рекламные конструкции. Житель пятиэтажки снял, как сорвало кусок крыши. Автомобилисты фиксировали поваленные вдоль проезжей части деревья, а садоводы искали свои теплицы на соседних участках. Металлические автобусные остановки ветер сдвигал с места и переворачивал. В некоторых районах области очевидцы наблюдали за пожарами и комментировали последствия непогоды.

Ветер раздувает пожар в старой части города. В районе ул. Больничной и ул. Киселева. Миасс

— От ветра на провод залетел лист железа возле дома Ильменская 93. Висит прямо над дорогой.

— Автомобилисты, будьте бдительны, вдоль дороги лежит крупное дерево. — пишут в социальных сетях южноуральцы.

Сегодня днем, 30 апреля, синоптики вновь прогнозируют сильные порывы ветра в Челябинской области — до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха прогреется до +10 градусов тепла. При таком прогнозе спасатели предупреждают о возможных авариях на линиях энергосистем, увеличении количества ДТП, заторах на дорогах, повреждениях слабо укрепленных конструкций и кровель, обрывах линий электропередач