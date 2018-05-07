/ Пострадавшая от упавшей рекламной конструкции челябинка рассказала о травмах и пережитом шоке

Женщине сложно передвигаться и сидеть.

Сразу несколько травм зафиксировали у челябинки, на которую упала рекламная растяжка. В этот момент с ней был 4-летний ребенок, но женщина успела оттолкнуть дочку на безопасное расстояние. Малышка отделалась шоком, а вот ее маму пришлось госпитализировать на «скорой». Инцидент произошел 4 мая на перекрестке проспекта Победы и улицы Артиллерийской. В этот день порывы ветра в городе достигали 16 метров в секунду.

Мы с ребенком шли с трамвая, переходили дорогу. Возле баннера мы замешкались. Был сильный ветер, я была сконцентрировать на ребенке. Каким-то образом я поняла, что на нас летит конструкция. Я как-то смогла среагировала: то ли перекинула дочь, то ли отодвинула. Я уже не помню: была в шоковом состоянии. Сразу эта конструкция упала на меня. — рассказала сайту «Первый областной пострадавшая Екатерина.

О том, что ребенка не задело конструкцией, женщине сообщили свидетели происшествия, которые бросились на помощь. Сама девочка была в шоковом состоянии, плакала и не понимала, что происходит. Мама с дочкой с трудом добрались до дома, уже оттуда вызвали скорую помощь и полицию.

На сегодняшний день у меня ушиб поясничной области, обширные гематомы, отеки, кровоподтеки. Я временно нетрудоспособна. Не могу ни сидеть, ни лежать. Ежедневно на обезболивающих. — пояснила челябинка.

Сейчас женщину отпустили домой. Врачи сообщили, что боль ей придется терпеть около месяца. Она намерена обратиться в суд, чтобы привлечь к ответственности владельцев рекламных щитов.

Ранее сообщалось, что происшествие попало на видео.