Виной смерти матери и ребенка в аварии стало незакрепленное колесо

Появились подробности страшной аварии, произошедшей 12 июня.

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Водитель «Митсубиси», которая попала в ДТП в пятницу, 12 июня, не имел водительского удостоверения. Кроме того, как стало известно «Первому областному», мужчина не проверил заднее левое колесо. В итоге именно оно и открутилось в дороге, из-за чего машина съехала в кювет.



Жертвами той аварии стали два пассажира — 10-летний ребёнок и 34-летняя женщина. Сам водитель и ещё двое детей сейчас находятся в больнице. В областном ГИБДД привели печальную статистику. Оказывается, в последние 10 дней число аварий с участием несовершеннолетних возросло на 8%. В двух ДТП погибли 2 ребёнка.

«Всего с начала года на территории области в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 7 детей, в 6 случаях они были пассажирами автомобилей, в 1 — мотоцикла. С наступлением лета многие семьи выезжают за город, к месту проведения отдыха, за пределы региона в гости. Здесь накладывается снятие ограничений в связи с эпидемиологической обстановкой, появляется больше транспорта на дорогах, поэтому мы хотим обратиться к водителям, перевозящим несовершеннолетних пассажиров: если в вашем автомобиле находится ребенок включайте для себя „детский режим“ — режим повышенной безопасности», — обращаются к жителям в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Полицейские подчеркнули, что ребёнка следует перевозить в детском удерживающем устройстве. Кроме того, с несовершеннолетним в машине следует тщательно соблюдать ПДД и не совершать необдуманных маневров на дороге. Также следует повторить правила дорожного движения и использования велосипеда с ребёнком.