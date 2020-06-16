Десять челябинцев пострадали в ДТП за последние сутки

Среди пострадавших 4-летний ребенок.

Послушать 00:00

В Челябинске за прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали десять человек. Среди пострадавших в авариях есть и несовершеннолетний ребенок.

Одна из аварий произошла вчера, 15 июня вечером, на улице Пети Калмыкова. За рулем автомобиля «Мерседес» находился 53-летний мужчина. Он сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

«В результате пешеход, мальчик 2016 года рождения, получил травмы и был госпитализирован с места происшествия. В момент ДТП ребенок находился на прогулке с матерью. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, по факту ДТП проводится административное расследование», — сообщили сайту «Первый областной» в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Вечером в аварии на пересечении улиц Молодогвардейцев и Братьев Кашириных столкнулись «Опель» и «Черри», водителя последнего автомобиля госпитализировали.

Еще одно столкновение произошло на улице Комарова вчера утром. На перекрестке не смогли разъехаться «Тойота» и ГАЗ, автомобили столкнулись, а после ГАЗ снес забор и светофор. Пассажира «Тойоты» госпитализировали, а водителя ГАЗа осмотрели врачи, назначив лечение.

На улице Доватора ночью 30-летний водитель за рулем «Тойоты» сбил пешехода, который пытался перебежать улицу в необорудованном для этого месте. С места происшествия пешехода госпитализировали в медицинское учреждение.

Сотрудниками полиции проводятся проверки и устанавливаются обстоятельства происшествий.