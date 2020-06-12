Страшная авария произошла на трассе в Челябинской области

В результате погибли и серьёзно пострадали не только взрослые, но и дети.

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Страшное ДТП произошло сегодня днём в Челябинской области. Есть погибшие и пострадавшие. Подробнее об аварии сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Челябинской области.

Несчастный случай произошёл в 11:20 на 1808 километре автодороги Москва-Челябинск на территории Чебаркульского района. По предварительным данным, у автомобиля оторвало заднее левое колесо, в результате чего он съехал в кювет и перевернулся.

«Водитель автомобиля „Митсубиси Эль200“ совершил съезд в правый кювет и допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП его пассажиры — женщина 1986 года рождения и ребёнок, мальчик 2010 года рождения, — погибли на месте происшествия. Кроме того, двухгодовалый мальчик и девочка одного года, также пассажиры авто, получили травмы различной степени тяжести. Также пострадал водитель автомобиля»,— рассказали в ведомстве.

Проверка установила, что все находящиеся в автомобиле являются жителями города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа. На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.