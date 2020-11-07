В Челябинской области в выходные ожидается снег с дождём

Температура воздуха постепенно начинает снижаться.

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В эти выходные в Челябинской области ожидаются дожди, снег и понижение температуры. Также синоптики предупреждают о сильной гололедице. Подробнее о погоде в субботу и воскресенье рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Сегодня днём в Челябинской области ожидается от +1 до +6 градусов. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В воскресенье в регионе ночью столбики термометров опустятся до −2, +3 градусов, днём синоптики обещают потепление до +6 градусов. Облачно с прояснением, небольшие осадки в виде дождя и снега как ночью, так и днём. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

В субботу днём в Челябинске синоптики прогнозируют +4, +6 градусов. Небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер южный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.

В ночь на воскресенье температура воздуха опустится до −1, +1 градусов. Днём будет чуть теплее — до +4 градусов. Ветер западный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, днём порывы до 15 метров в секунду. Также осадки в виде дождя и снега.

Редакция «Первого областного» желает читателям хороших выходных!