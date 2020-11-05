В Челябинске спилят деревья для прокладки новой теплотрассы

Как заверяют в мэрии города, взамен будет произведена компенсационная высадка.

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Сегодня, 5 ноября, в 48 микрорайоне Челябинска пройдут работы по расчистке территории от берёзовой поросли и кустарника для дальнейших работ по прокладке теплотрассы к новому детскому саду. В пресс-службе мэрии отметили, что жителям не стоит волноваться по поводу спиленных деревьев, поскольку будет произведена компенсационная высадка.

«Строительство теплотрассы необходимо для теплоснабжения детского сада на 200 мест, планируемого к вводу в текущем году, а также обеспечения теплом запланированной к строительству в этом районе школы на 1 100 учеников и еще одного детского сада и поликлиники»,— сообщили в администрации Челябинска.

Помимо берёзовой поросли и кустарника подрядчик — им выступает компания АО «УСТЭК-Челябинск» — также планирует снести 12 деревьев с толщиной ствола до 24 сантиметров. На все работы организация имеет разрешительные документы. Но, как отмечают в мэрии, без зелени жители микрорайона не останутся: в рамках благоустройства будут высажены компенсационные деревья.