В Челябинске восьмилетняя девочка серьезно пострадала от падения дерева. Инцидент произошел в среду, 28 октября, вечером в одном из дворов Советского района.
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Вчера вечером произошла ужасная ситуация. Во дворах по улице Мебельная 88-88а упало дерево прямо на девочку 8 лет. Родители девочки не дозвонившись в скорую помощь повезли ребёнка сами в больницу. Ребёнок находится в реанимации, со сложным переломом левой руки и ноги(поставили пластины), а так же с различными ушибами. Кто теперь понесёт наказание за случившуюся ситуацию? Почему не убирают во время такие деревья, которые представляют прямую угрозу жизни человека? И в этом дворе есть ещё такие деревья! Просим максимальный репост! @cheladmin @alexeytexler.official @natalyakotova.official @74live #подслушаночелябинск #челябинск#челябинск174#челябинск74
В больнице информацию подтвердили, девочка сейчас под наблюдением врачей.
«Ребенок находится в реанимации», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ЧОДКБ.
Добавим, что родители пострадавшей школьницы обратились в полицию. В пресс-службе УМВД по Челябинску сообщили, что заявление зарегистрировано в ОП «Советский», проводится проверка.