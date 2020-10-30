В Челябинске школьницу придавило деревом

Девочка получила травмы, находится в реанимации.

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В Челябинске восьмилетняя девочка серьезно пострадала от падения дерева. Инцидент произошел в среду, 28 октября, вечером в одном из дворов Советского района.

В больнице информацию подтвердили, девочка сейчас под наблюдением врачей.

«Ребенок находится в реанимации», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ЧОДКБ.

Добавим, что родители пострадавшей школьницы обратились в полицию. В пресс-службе УМВД по Челябинску сообщили, что заявление зарегистрировано в ОП «Советский», проводится проверка.