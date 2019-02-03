Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.66 +0.3 75.15 -0.05
Челябинск
сейчас
 
-16 °C
завтра
 
-21 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Челябинец выжил после падения с 4 этажа

Челябинец выжил после падения с 4 этажа

Он 20 минут пытался удержаться на карнизе.
сегодня в 12:36
  |  Происшествия

Мужчину не смогли удержать от падения на улице Агалакова в Челябинске. Житель Ленинского района ночью 3 февраля вышел на балкон на 4 этаже, перелез через него и остался стоять на карнизе, держась за открытую створку. Так, по словам очевидцев, он провел около 20 минут, пока домой не приехала его мама. Однако затащить мужчину обратно в квартиру не получилось. Он рухнул на землю. Среди вероятных травм — перелом позвоночника.

Факт произошедшего подтверждаем. Устанавливаются все обстоятельства. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Что заставило мужчину перелезть через балкон, неизвестно. Челябинца госпитализировали.

Происшествия
Рабочий листопрокатного цеха упал в ванну с раскаленным цинком
17.09.2018
Рабочий листопрокатного цеха упал в ванну с раскаленным цинком
Происшествия
2-летний малыш упал с высоты 4 этажа, облокотившись на москитную сетку
26.07.2018
2-летний малыш упал с высоты 4 этажа, облокотившись на москитную сетку
Происшествия
3-летний ребенок упал с 7 этажа в Челябинске
24.07.2018
3-летний ребенок упал с 7 этажа в Челябинске
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Пройти медобследование в День борьбы против рака приглашают южноуральцев. График
сегодня в 15:11
Пройти медобследование в День борьбы против рака приглашают южноуральцев. График
Происшествия
Жестокая мама кусала и била 2-месячного ребенка в больнице
сегодня в 14:32
Жестокая мама кусала и била 2-месячного ребенка в больнице
Общество
Рэпер Децл хотел уйти из этого мира в 35 лет
сегодня в 14:16
Рэпер Децл хотел уйти из этого мира в 35 лет
Общество
Школьницу, высаженную из трамвая в мороз, защитят следователи
сегодня в 14:00
Школьницу, высаженную из трамвая в мороз, защитят следователи
Спорт
Шайба разбила лицо болельщице на «южноуральском дерби»
сегодня в 12:54
Шайба разбила лицо болельщице на «южноуральском дерби»
Происшествия
Челябинец выжил после падения с 4 этажа
сегодня в 12:36
Челябинец выжил после падения с 4 этажа
Спорт
Сергей Ковалев вернул себе пояс чемпиона по версии WBO
сегодня в 11:54
Сергей Ковалев вернул себе пояс чемпиона по версии WBO
Общество
Челябинские сурки сообщили, что весны не будет
сегодня в 11:42
Челябинские сурки сообщили, что весны не будет
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6