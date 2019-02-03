/ Челябинец выжил после падения с 4 этажа

Он 20 минут пытался удержаться на карнизе.

Мужчину не смогли удержать от падения на улице Агалакова в Челябинске. Житель Ленинского района ночью 3 февраля вышел на балкон на 4 этаже, перелез через него и остался стоять на карнизе, держась за открытую створку. Так, по словам очевидцев, он провел около 20 минут, пока домой не приехала его мама. Однако затащить мужчину обратно в квартиру не получилось. Он рухнул на землю. Среди вероятных травм — перелом позвоночника.

Факт произошедшего подтверждаем. Устанавливаются все обстоятельства. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Что заставило мужчину перелезть через балкон, неизвестно. Челябинца госпитализировали.