/ Спасатели сняли на видео извлечение молодого водителя из искореженного ВАЗа

Автомобилист застрял в машине после столкновения.

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Накануне вечером спасатели из Миасса выезжали на ДТП. Там столкнулись отечественная легковушка и иномарка. Помощь потребовалась молодому человеку из ВАЗа, спровоцировавшему аварию. Процесс резки железа и извлечения нарушителя сняли на видео и прислали в редакцию сайта «Первый областной».

За рулем ВАЗ- 2109 находился водитель 2001 года рождения, который в ходе столкновения получил перелом бедра левой ноги со смещением. — рассказала сайту «Первый областной» начальник пресс-службы Поисково-спасательной службы Челябинской области Эльмира Гарипова.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано накануне в Госавтоинспекции. По данным ведомства, 17-летний водитель сел за руль легкового автомобиля под воздействием алкоголя. В результате столкновения пострадал он сам и пассажир «Ниссана».