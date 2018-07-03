/ Там, где «скорая» бессильна. Спасатели освободили женщину от узкого обручального кольца

Жительница Южного Урала опасалась, что останется без украшения.

Сотрудники регионального МЧС поделились необычной историей спасения. Жительница поселка Бреды не смогла избавиться от свадебного украшения самостоятельно. Женщина обратилась за помощью к медикам, однако там не смогла снять кольцо с опухшего пальца. Жительница Бредов была готова расстаться с памятным изделием, однако спасатели смогли снять кольцо, не разрезав его.

У меня просто нет слов, насколько я благодарна ребятам, за оказанную помощь. Я уже и не надеялась на то, что мне сможет кто-то помочь. Думала, что с кольцом придется попрощаться, но сотрудники МЧС сделали все, чтобы мне стало легче. — рассказала сайту «Первый областной» пострадавшая Наталья.

Напомним, это не единственный случай, когда жителям Южного Урала потребовалась помощь спасателей в неочевидных ситуациях. Миасский спасотряд выезжал в подъезд жилого дома, где мальчик застрял головой в перилах. Ребенок потянулся за упавшей кепкой и не смог выбраться сам.