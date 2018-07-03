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/ Там, где «скорая» бессильна. Спасатели освободили женщину от узкого обручального кольца

Там, где «скорая» бессильна. Спасатели освободили женщину от узкого обручального кольца

Жительница Южного Урала опасалась, что останется без украшения.
сегодня в 13:06
  |  Происшествия

Сотрудники регионального МЧС поделились необычной историей спасения. Жительница поселка Бреды не смогла избавиться от свадебного украшения самостоятельно. Женщина обратилась за помощью к медикам, однако там не смогла снять кольцо с опухшего пальца. Жительница Бредов была готова расстаться с памятным изделием, однако спасатели смогли снять кольцо, не разрезав его.

У меня просто нет слов, насколько я благодарна ребятам, за оказанную помощь. Я уже и не надеялась на то, что мне сможет кто-то помочь. Думала, что с кольцом придется попрощаться, но сотрудники МЧС сделали все, чтобы мне стало легче. — рассказала сайту «Первый областной» пострадавшая Наталья.

Напомним, это не единственный случай, когда жителям Южного Урала потребовалась помощь спасателей в неочевидных ситуациях. Миасский спасотряд выезжал в подъезд жилого дома, где мальчик застрял головой в перилах. Ребенок потянулся за упавшей кепкой и не смог выбраться сам.

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