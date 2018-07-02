/ Спасатели достали из воды трех пострадавших за выходные

Полицейские проведут рейды на опасных пляжах.

В прошедшие выходные многие челябинцы решили отдохнуть на городских пляжах, однако не все рассчитали свои возможности. В трех случаях избежать трагедии удалось с помощью спасателей. Двоим мужчинам и одной девушке потребовалась помощь на озере Смолино.

На пляже «Солнечный берег» в субботу и воскресенье произошли практически одинаковые случаи. Мужчины ныряли, ударялись головой в песок, в результате чего теряли сознание. Обоих достали матросы-спасатели. В первом случае, в субботу, мужчина передан в медицинское учреждение. Второй от госпитализации отказался. Еще одно происшествие на воде иного характера. Девушка не рассчитала силы и далеко заплыла, ей также помогли. — сообщили в ходе аппаратного совещания главы города.

В связи с участившимися инцидентами на воде спасатели и полицейские намерены провести рейды. Особое внимание будет уделено несанкционированным местам отдыха. Проверки назначены на эту неделю. Водоемы в черте города патрулируют мобильные группы ЕДДС.

Напомним, 27 июня несчастье унесло жизнь 17-летнего челябинца. Молодой человек неудачно прыгнул со скалы и ударился. Поднять его со дна удалось спасателям спустя сутки. Водоем, в котором утонул челябинец, не предназначен для купания.