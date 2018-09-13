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/ Разыскиваемый за убийство девочки курганец «засветился» на видео в Челябинске. 18+

Разыскиваемый за убийство девочки курганец «засветился» на видео в Челябинске. 18+

Полиция ищет особо опасного преступника.
сегодня в 18:19
  |  Происшествия

10 сентября в Челябинске злоумышленник жестоко избил в магазине женщину продавца. По предварительной информации, имя преступника Николай Агеев. Видео, где он реализует свой коварный замысел, шокирует. 7 мощных ударов преступник наносит гаечным ключом по голове своей жертвы. После того, как женщина села на пол, он открыл кассу с деньгами. Пострадавшая госпитализирована в нейрохирургию с тяжелыми травмами. Полиция тут же объявила Агеева в розыск.

Чуть позже правоохранители распространили ориентировки с фотографией того же мужчины, что запечатлен на видео. Агеев подозревается в серии еще нескольких серьезных преступлений, в том числе в убийстве 10-летней девочки из Каменск-Уральского.

Ранее судимого 44-летнего мужчину подозревают в совершении разбойных нападений в торговых павильонах на территории Курчатовского и Калининского районов. Полицейскими установлено, что подозреваемый, причинив вред здоровью пострадавшим, похитил имущество и денежные средства на общую сумму более 50 тысяч рублей. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Приметы: мужчина славянской внешности, на вид 40−45 лет, среднего телосложения, рост 170−180 сантиметров, волосы темные, брови густые, нос прямой. Одет в коричневую куртку, кофту светлого цвета с тонкими черными полосками, черные туфли, черные брюки или синие джинсы.

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