/ «Лупил со всей силы». Грабитель нанес 7 ударов гаечным ключом по голове продавца

Женщина в тяжелом состоянии в челябинской больнице.

В торговом павильоне на северо-западе Челябинска неизвестный нанес серьезную травму продавцу. Жестокое преступление попало на камеру видеонаблюдения, установленную в углу ларька. На кадрах отчетливо видно, как мужчина заходит за прилавок, о чем-то разговаривает в продавцом, женщина смотрит на часы и, отворачиваясь, начинает собираться. В этот момент мужчина достает из рукава гаечный ключ и со всей силы наносит женщине 7 ударов по голове. Пострадавшая падает. После чего злоумышленник закрывает двери и открывает кассу с выручкой.

По факту разбойного нападения, совершенного 10 сентября в помещении торгового павильона на улице Молодогвардейцев, в отделе полиции Калининский ГУ МВД по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 152 УК РФ «Разбой». По подозрению в преступлении разыскивается мужчина: на вид 25−30 лет, рост 170−175 см, славянской внешности, волосы черные короткие. Одет в черную куртку с капюшоном. — прокомментировали сайту «Первый областной» в полиции.

По словам очевидцев, женщине 58 лет. Возможно, говорят собственные источники сайта «Первый областной», преступник и пострадавшая знакомы. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в отделении нейрохирургии челябинской больницы.