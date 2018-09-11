/ «Лупил со всей силы». Грабитель нанес 7 ударов гаечным ключом по голове продавца

По факту разбойного нападения, совершенного 10 сентября в помещении торгового павильона на улице Молодогвардейцев, в отделе полиции Калининский ГУ МВД по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 152 УК РФ «Разбой». По подозрению в преступлении разыскивается мужчина: на вид 25−30 лет, рост 170−175 см, славянской внешности, волосы черные короткие. Одет в черную куртку с капюшоном. — прокомментировали сайту «Первый областной» в полиции.
По словам очевидцев, женщине 58 лет. Возможно, говорят собственные источники сайта «Первый областной», преступник и пострадавшая знакомы. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в отделении нейрохирургии челябинской больницы.