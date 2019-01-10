/ Убийством закончился конфликт охотников возле поселка Тыелга

Под подозрением - житель Карабаша.



Двумя выстрелами и сожженным снегоходом закончилась встреча двух охотников в лесу возле поселка Тыелга. Происшествие случилось в субботу, 5 января, в дневное время.

Следствием установлено, что потерпевший являлся жителем Сосновского района и имел дом в поселке Тыелга. Он занимался охотой, являлся бизнесменом, охотился на территории. Обвиняемый является жителем города Карабаш, также занимался охотой, в том числе был замечен в незаконных действиях. Оба, и потерпевший, и обвиняемый ранее неоднократно судимы, у каждого имеется «послужной список». Тем не менее, они являлись владельцами огнестрельного оружия, и у того и у другого имелось не по одной единице. У обвиняемого при обыске были изъяты законно и незаконно хранящееся орудия. — рассказал сайту Как рассказал сайту «Первый областной» Руководитель следственного отдела по Миассу Андрей Селивёрстов.

Андрей Селивёрстов пояснил, что это была уже не первая встреча двух мужчин. Ранее между ними уже произошел конфликт.

На одной из прикормочных площадок произошла встреча. Между ними уже длительное время происходил конфликт, накалялись отношения по поводу того, кто будет доминировать в определенных лесных угодьях. Конфликт был скоротечный, оба проявили агрессию, и житель Карабаша, недолго разговаривая, произвел два прицельных выстрела в из ружья, 12-го калибра в область груди потерпевшему, от чего он скончался на месте. После чего, он скрыл труп, прикопал его снегом, предварительно оттащив в лесной массив, а снегоход, перегнал к реке, где сжег, после чего убыл домой. — рассказал Андрей Селивёрстов.

Как пояснили в следственном комитете России по Челябинской области, в настоящее время подозреваемому выдвинуто обвинение по части первой статьи 105 «Убийство». При этом сам подозреваемый настаивает на убийстве, но в состоянии превышения необходимой обороны. Сейчас следователи устанавливают все причины произошедшего.