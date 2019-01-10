Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
67.08 -2.39 76.91 -2.55
Челябинск
сейчас
 
-16 °C
завтра
 
-17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 08:00
Фильмы в день премьеры теперь показывают в 19 кинотеатрах южноуральской глубинки
Открытию залов помогли губернатор и Фонд кино.
/ Убийством закончился конфликт охотников возле поселка Тыелга

Убийством закончился конфликт охотников возле поселка Тыелга

Под подозрением - житель Карабаша.
сегодня в 14:53
  |  Происшествия

Двумя выстрелами и сожженным снегоходом закончилась встреча двух охотников в лесу возле поселка Тыелга. Происшествие случилось в субботу, 5 января, в дневное время.

Следствием установлено, что потерпевший являлся жителем Сосновского района и имел дом в поселке Тыелга. Он занимался охотой, являлся бизнесменом, охотился на территории. Обвиняемый является жителем города Карабаш, также занимался охотой, в том числе был замечен в незаконных действиях. Оба, и потерпевший, и обвиняемый ранее неоднократно судимы, у каждого имеется «послужной список». Тем не менее, они являлись владельцами огнестрельного оружия, и у того и у другого имелось не по одной единице. У обвиняемого при обыске были изъяты законно и незаконно хранящееся орудия. — рассказал сайту Как рассказал сайту «Первый областной» Руководитель следственного отдела по Миассу Андрей Селивёрстов.

Андрей Селивёрстов пояснил, что это была уже не первая встреча двух мужчин. Ранее между ними уже произошел конфликт.

На одной из прикормочных площадок произошла встреча. Между ними уже длительное время происходил конфликт, накалялись отношения по поводу того, кто будет доминировать в определенных лесных угодьях. Конфликт был скоротечный, оба проявили агрессию, и житель Карабаша, недолго разговаривая, произвел два прицельных выстрела в из ружья, 12-го калибра в область груди потерпевшему, от чего он скончался на месте. После чего, он скрыл труп, прикопал его снегом, предварительно оттащив в лесной массив, а снегоход, перегнал к реке, где сжег, после чего убыл домой. — рассказал Андрей Селивёрстов.

Как пояснили в следственном комитете России по Челябинской области, в настоящее время подозреваемому выдвинуто обвинение по части первой статьи 105 «Убийство». При этом сам подозреваемый настаивает на убийстве, но в состоянии превышения необходимой обороны. Сейчас следователи устанавливают все причины произошедшего.

Общество
Пермские военные привлечены к ответственности за самоубийство солдата из Магнитогорска
01.10.2018
Пермские военные привлечены к ответственности за самоубийство солдата из Магнитогорска
Происшествия
Разыскиваемый за убийство девочки курганец «засветился» на видео в Челябинске. 18+
  
13.09.2018
Разыскиваемый за убийство девочки курганец «засветился» на видео в Челябинске. 18+
Происшествия
Следователи допускают убийство в деле о пропавшей на Южном Урале 16-летней школьнице
12.09.2018
Следователи допускают убийство в деле о пропавшей на Южном Урале 16-летней школьнице
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
Савелий Ольшанский: «В Канаде много сил придавали положительные комментарии в социальных сетях»
сегодня в 18:44
Савелий Ольшанский: «В Канаде много сил придавали положительные комментарии в социальных сетях»
Хоккей
Отец нападающего «Трактора» Кристиана Томаса рассказал о его взаимоотношениях с командой
сегодня в 18:30
Отец нападающего «Трактора» Кристиана Томаса рассказал о его взаимоотношениях с командой
Общество
Куда идут пожертвования магнитогорцам, рассказывают на специальном сайте
сегодня в 17:31
Куда идут пожертвования магнитогорцам, рассказывают на специальном сайте
Общество
Масштабная постройка новых детских садов идет в Челябинской области
сегодня в 17:26
Масштабная постройка новых детских садов идет в Челябинской области
Политика
Врио главы Челябинска подал документы на участие в конкурсе на пост мэра
сегодня в 17:18
Врио главы Челябинска подал документы на участие в конкурсе на пост мэра
Общество
10 новых рейсов появятся в челябинском аэропорту
сегодня в 15:39
10 новых рейсов появятся в челябинском аэропорту
Происшествия
Переночевавшую в сугробе туристку спасли на Таганае
сегодня в 15:26
Переночевавшую в сугробе туристку спасли на Таганае
Происшествия
Убийством закончился конфликт охотников возле поселка Тыелга
сегодня в 14:53
Убийством закончился конфликт охотников возле поселка Тыелга
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6