Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.76 -0.06 77.38 0
Челябинск
сейчас
 
+7 °C
завтра
 
+8 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 08:00
ОТВ представило премьеру первого интервью с Борисом Дубровским «Жить здесь и сейчас»
Серия бесед с губернатором вышла на телеканале ОТВ.
/ В расстреле челябинца рядом с кладбищем на АМЗ подозревают жену и сына

В расстреле челябинца рядом с кладбищем на АМЗ подозревают жену и сына

Семья «заказала» убийство за 100 тысяч рублей.
сегодня в 10:26
  |  Происшествия

Сотрудники полиции и следователи раскрыли убийство 47-летнего челябинца, найденного возле кладбища на АМЗ. По версии правоохранителей, мужчину «заказали». Смерти, сообщают в пресс-службе ГУ МВД, пожелала семья челябинца: жена и сын подговорили двух ранее знакомых им мужчин застрелить главу семейства. Обговорили способ и место преступления, цену, дату. Жизнь челябинца, по имеющейся информации, оценили в 100 тысяч рублей.

Причиной, по которой члены семьи решились на данное противоправное деяние, с их слов, является жестокое обращение с ними, побои, лишение их денежных средств и препятствование возвращению на родину. В настоящее время подозреваемые в исполнении преступления задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, сын убитого — арестован, вдова находится под домашним арестом. Проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

За преступление по статье 105 УК РФ «Убийство» задержанным грозит до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы. Обвинения объявлены по нескольким частям статьи: «Организация убийства по найму», «Убийство по найму». В отношении пособника решается вопрос о предъявлении обвинения в пособничестве в совершении убийства по найму и избрании меры пресечения.

Общество
Подозреваемый в убийстве 10-летней девочки отправлен в СИЗО
18.09.2018
Подозреваемый в убийстве 10-летней девочки отправлен в СИЗО
Общество
Подозреваемые в убийствах экстремисты из Челябинска предстанут перед судом
16.09.2018
Подозреваемые в убийствах экстремисты из Челябинска предстанут перед судом
Общество
Правоохранители готовятся к выяснению деталей убийства после задержания опасного преступника в Челябинске
14.09.2018
Правоохранители готовятся к выяснению деталей убийства после задержания опасного преступника в Челябинске
Происшествия
Разыскиваемый за убийство девочки курганец «засветился» на видео в Челябинске. 18+
  
13.09.2018
Разыскиваемый за убийство девочки курганец «засветился» на видео в Челябинске. 18+
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Копейчанка стала серебряным призером в соревнованиях «Ворлдскиллс»
сегодня в 18:15
Копейчанка стала серебряным призером в соревнованиях «Ворлдскиллс»
Общество
Челябинцев избавят от платы недобросовестным перевозчикам, допустившим мусорный коллапс
сегодня в 18:09
Челябинцев избавят от платы недобросовестным перевозчикам, допустившим мусорный коллапс
Происшествия
Окончены поиски рыбака, пропавшего на Первом озере
сегодня в 17:42
Окончены поиски рыбака, пропавшего на Первом озере
Общество
«Это было круто!». Представители ОТВ оказались в числе лидеров при сдаче норм ГТО
сегодня в 17:00
«Это было круто!». Представители ОТВ оказались в числе лидеров при сдаче норм ГТО
Общество
Евгений Малкин и Сергей Гончар «обескуражили» тяжело травмированного фаната. Видео
  
сегодня в 16:54
Евгений Малкин и Сергей Гончар «обескуражили» тяжело травмированного фаната. Видео
Происшествия
«КамАЗ» раздавил супругов из Нижнего Новгорода на Южном Урале
сегодня в 16:16
«КамАЗ» раздавил супругов из Нижнего Новгорода на Южном Урале
Общество
«Это был настоящий Дубровский!». Лидеры общественного мнения проанализировали интервью главы региона
сегодня в 15:41
«Это был настоящий Дубровский!». Лидеры общественного мнения проанализировали интервью главы региона
Культура
Старейший московский хор отметит столетний юбилей в Челябинске
сегодня в 15:19
Старейший московский хор отметит столетний юбилей в Челябинске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6