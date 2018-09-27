/ В расстреле челябинца рядом с кладбищем на АМЗ подозревают жену и сына

Семья «заказала» убийство за 100 тысяч рублей.

Сотрудники полиции и следователи раскрыли убийство 47-летнего челябинца, найденного возле кладбища на АМЗ. По версии правоохранителей, мужчину «заказали». Смерти, сообщают в пресс-службе ГУ МВД, пожелала семья челябинца: жена и сын подговорили двух ранее знакомых им мужчин застрелить главу семейства. Обговорили способ и место преступления, цену, дату. Жизнь челябинца, по имеющейся информации, оценили в 100 тысяч рублей.

Причиной, по которой члены семьи решились на данное противоправное деяние, с их слов, является жестокое обращение с ними, побои, лишение их денежных средств и препятствование возвращению на родину. В настоящее время подозреваемые в исполнении преступления задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, сын убитого — арестован, вдова находится под домашним арестом. Проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

За преступление по статье 105 УК РФ «Убийство» задержанным грозит до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы. Обвинения объявлены по нескольким частям статьи: «Организация убийства по найму», «Убийство по найму». В отношении пособника решается вопрос о предъявлении обвинения в пособничестве в совершении убийства по найму и избрании меры пресечения.