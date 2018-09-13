/ Задержан особо опасный преступник

Мужчина подозревается в убийствах и грабежах.

Полицейские Челябинска задержали особо опасного преступника, подозреваемого в серьезных преступлениях. 44-летнего жителя Курганской области подозревают в кражах из киосков, а так же в серии еще нескольких серьезных преступлений, в том числе в убийстве 10-летней девочки из Каменск-Уральского.

Подозреваемый задержан буквально 40 минут назад, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области на территории Советского района. Полицейские сработали оперативно. С утра была распространена ориентировка, а уже вечером его задержали. Сейчас в отношении задержанного будет избираться мера пресечения. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе полиции.

Напомним, 10 сентября, задержанный жестоко избил гаечным ключом женщину-продавца одного из киосков. Преступник нанес ей 7 мощных ударов по голове. После того, как она упала на пол, злоумышленник открыл кассу с деньгами. Пострадавшая была госпитализирована в нейрохирургию.