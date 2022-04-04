Размытая из‑за паводка дорога в Карталинском районе остается закрытой

По информации МЧС, паводок пошел на спад

Накануне в Карталинском районе из-за паводка закрыли дорогу к деревне Горной. К понедельнику, 4 апреля, участок дороги остается закрытым для проезда транспорта. На месте дежурят спасатели, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.



«Перелив воды через дорогу в деревню Горная не наблюдается. Сегодня на месте запланирована работа комиссии из представителей администрации и ГИБДД по вопросу эксплуатации данной дороги. На месте находится специальная техника МЧС, которая в случае необходимости поможет с переправой транспорта», — уточнили в ведомстве.

Напомним, 2 апреля из-за обильного таяния снега река Нижний Тогузак перелилась через автодорогу, соединяющую село Великопетровка и деревню Горную. В результате дорогу перекрыли, а добраться в деревню можно было только обходными путями. К ситуации, которая повторяется каждый год, были готовы, поэтому благодаря оперативным действиям ширину и глубину паводка удалось заметно снизить уже в воскресенье, 3 апреля.

Ранее к паводку начали готовиться на юге Челябинской области.

ИА «Первое областное» напоминает, как вести себя при угрозе подтопления.